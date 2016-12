Verbeterde versie Nighthawk wifi-router

De nieuwe versie van de Nighthawk R7000P of, om de volledige naam te geven, Nighthawk AC2300 Smart Wifi Router voegt mu-mimo- en beamforming-technologie toe en verhoogt de wifi-snelheid tot theoretisch maximaal 1625 Mbit/s voor Wireless-ac en 600 Mbit/s voor Wireless-n, ofwel AC2300. De vorige versie was nog een AC1900 model.

Met mu-mimo streamt de router tegelijk naar meerdere draadloze apparaten. Dankzij beamforming richt de router het draadloze signaal van één van zijn drie externe antennes actief naar verbonden apparatuur.

Net zoals bij de vorige versie kun je de router installeren en beheren via mobiele apps voor Android of iOS of op een veilige manier in een webbrowser met Netgear ReadyCloud en Netgear Genie remote access.

De Nighthawk R7000P is compatibel met OpenVPN voor het opzetten van beveiligde virtuele privénetwerken over een gewone internetverbinding.

Eveneens ingebouwd is ondersteuning voor de populaire foto-app Kwilt, beschikbaar voor Android en iOS.

De R7000P heeft één USB 3.0- en één USB 2.0-poort, voor back-up en snelle toegang tot opgeslagen media. Hij wordt aangedreven door een 1GHz dual-core processor en heeft 128MB flash- en 256MB ram-geheugen.

De prijs van de Netgear Nighthawk AC2300 Smart Wifi Router is nog niet bekend, maar zal ongeveer hetzelfde zijn als zijn voorganger die rond de 140 euro kost.

Bron: www.diskidee.be