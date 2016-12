Verdeelstekker heeft ook twee usb-poorten

De nieuwe Ewent EW3935 Desktop Stekkerdoos is een compacte (150 x 50 x 107 mm) verdeelstekker die stijlvol genoeg is, zoals de naam al aangeeft, om op je bureau te plaatsen.

Ze heeft vijf traditionele 16A (3680W) "Shuko"-stopcontacten, waarvan drie bovenaan en één aan elke zijkant. Shuko is de afkorting voor "Schutz-Kontakt", een universeel Europees stopcontact met randaarding dat ook bekend staat als CEE Type F.

Op de voorkant van deze stekkerdoos zijn er twee 5 Volt usb-laadpoorten met een gecombineerd vermogen van maximaal 2,1 Ampère.

De stroomkabel aan de achterkant is anderhalve meter lang. Je kunt het stopcontact met een lichtgevende schakelaar met één beweging in- of uitschakelen.

Deze verdeelstekker schakelt zichzelf bij overspanning automatisch uit. De stopcontacten hebben uiteraard een kinderbeveiliging.

De Ewent EW3935 Desktop Stekkerdoos kost 19,98 euro. Ewent geeft er twee jaar garantie op.

