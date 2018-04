Verdeelstekker met Google Assistant, Amazon Alexa en IFTTT

De nieuwe D-Link DSP-W115 Smart Plug en DSP-W245 Power Strip zijn een toevoeging aan het mydlink-gamma dat we eerder testten.

Beide apparaten kan men met dezelfde mydlink Home-app bedienen. Dankzij de integratie met Amazon Alexa, Google Assistant en IFTTT koppel je deze plugs en andere mydlink-apparatuur eenvoudig aan andere, populaire home automation-apparatuur.

De DSP-W115 Smart Plug meet en beheert het stroomverbruik van aangesloten apparaten, die maximaal 16 A of 3.680 W mogen verbruiken. Zelf verbruikt de plug maximaal 5 W.

De DSP-W245 Power Strip doet hetzelfde voor elk van de vier stroomaansluitingen apart. De gezamenlijke belasting is 16 A of 3.680 W en de verdeelstekker zelf verbruikt maximaal 4 W.

Zowel de DSP-W115 Smart Plug als de DSP-W245 Power Strip zijn extra beschermd tegen oververhitting en overspanning.

De mydlink-app biedt niet alleen gedetailleerde statistische informatie over hoeveel stroom elk apparaat verbruikt, maar verzendt bijvoorbeeld ook pushmeldingen op het moment dat er een apparaat automatisch is uitgeschakeld vanwege oververhitting.

Beide plugs werken via het wifi-netwerk (Wireless-N).

De D-Link DSP-W115 heeft een adviesprijs van 39,95 euro; de DSP-W245 heeft een adviesprijs van 124,95 euro.

