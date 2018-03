Verwarming bedienen met Google Home

Gebruikers van de slimme thermostaten van Honeywell, zoals de Round Connected thermostaaten de eerder door ons geteste evohome, kunnen het verwarmingssysteem voortaan met simpele woorden bedienen dankzij de integratie met de slimme luidsprekers in het Google Home-productgamma.

Gewoon "OK Home" zeggen volstaat om bijvoorbeeld de temperatuur op te vragen of te wijzigen. Die functionaliteit werd vorig jaar al voor de Amerikaanse klanten geïntroduceerd en werkt voortaan eindelijk ook in België en Nederland.

Overigens zijn de Google Home-luidsprekers officieel bij ons nog altijd niet verkrijgbaar, toch niet via de Google Store. Wel worden ze verkocht door een aantal online handelaars zoals Bol.com en Fnac.be.

Daarnaast kan je je slimme Honeywell-thermostaat ook bedienen met de Google Assistant op Android-smartphones en -tablets.

Dankzij de integratie met Google Home kunnen gebruikers spraakopdrachten gebruiken om de temperatuur alleen in bepaalde zones in huis aan te passen, bijvoorbeeld de woonkamer of slaapkamer.

Uiteraard kunnen ze de temperatuur, tijdschema's of andere instellingen ook via de Honeywell-app en direct op de thermostaat wijzigen.

De toevoeging van Google Home breidt het Works with Honeywell-programma uit met extra integraties. Eerder al werden de slimme thermostaten geïntegreerd met Amazon Alexa en IFTTT.

Bron: www.diskidee.be