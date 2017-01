Walkman speelt muziek in hoge resolutie

De nieuwe Sony NW-A35 Walkman weegt slechts 98 g en is erg compact, ondanks een 800 x 480 pixels tft-kleurenaanraakscherm van 3,1 inch (7,8 cm) en 16 GB opslagruimte, dat je via een micrSD-kaartje uitbreidt.

Belangrijker dan de gebruiksvriendelijke bediening via het aanraakscherm of fysieke knoppen aan de zijkant, is de ondersteuning voor digitale audio met hoge resolutie in niet-drm aac- en wma-, aiff-, alac-, dsd-, flac-, he-aac en lineair pcm-formaten.

Daarnaast wordt ook het gecomprimeerde mp3-formaat ondersteund en de kwaliteit ervan wordt volgens Sony digitaal opgewaardeerd met behulp van Sony's DSEE HX-technologie.

Via Bluetooth en nfc koppel je draadloze speakers of koptelefoons aan de NW-A35. Het kan ook analoog via de 3,5mm stereopoort of digitaal met kabel via de Sony wm-poort.

Draadloze koptelefoons moeten Sony's ldac-codec ondersteunen om audio in hoge resolutie te kunnen weergeven. Ldac is een alternatief voor de meer verspreide AptX-codec, maar dat ondersteunt deze Walkman dus niet.

De oplaadbare batterij gaat tot 22 uur mee bij het afspelen van dsd's met digitale ruisonderdrukking, tot dertig uur bij het afspelen van hi-res audio en tot 45 uur voor mp3's zonder ruisonderdrukking.

De Sony NWA35 Walkman heeft een consumentenprijs van 200 euro, de NWA35HN Walkman heeft een consumentenprijs van 280 euro en wordt geleverd met een Hi-Res audio compatible noise-cancelling headphone.

Dit muziekspelertje is verkrijgbaar vanaf februari in vijf verschillende kleuren: Viridian Blue, Cinnabar Red, Charcoal Black, Lime Yellow en Bordeaux Pink.

Bron: www.diskidee.be