Waterdicht gps-sporthorloge van Polar

De nieuwe Polar M200 meet via de geïntegreerde gps loopstatistieken, zoals tempo en afstand. Het waterdichte sporthorloge telt ook je stappen, slaapduur en slaapkwaliteit. Bovendien kan het je hartslag meten via de optische sensor aan de onderkant. Polar beweert dat het zelf ontwikkelde hartslagmetingsalgoritme bijzonder betrouwbare resultaten geeft.

Gps en hartslagmeting kunnen zes uur lang gemeten worden wanneer de batterij volledig opgeladen is. Je kunt de M200 met je smartphone verbinden. Via de trilfunctie waarschuwt het horloge dan voor inkomende oproepen, berichten, kalenderherinneringen en social media meldingen.

Via de website en Android- en iOS-apps Polar Flow kun je alle details en trainingssessies raadplegen. De mobiele app geeft je ook een overzicht van je dagelijkse activiteitsniveau.

De Smart Coaching-functie helpt je om je trainingsdoelen te bereiken. De Running Program-functie stelt een persoonlijk trainingsplan voor op basis van je fitheid.

Gebruikers kunnen trainingsplannen uploaden naar hun Polar M200 om vervolgens hun doelstellingen te bereiken, terwijl ze voorafgaand en tijdens hun loopsessie begeleiding ontvangen.

De Polar M200 is vanaf januari voor 149 euro beschikbaar in Charcoal Black en Bright Red. De verwisselbare polsbanden zijn apart verkrijgbaar in verschillende maten in de kleuren White, Fresh Blue, Mellow Yellow, maar ook in Charcoal Black en Bright Red.

