Webcam ondersteunt 4K Ultra HD-resolutie

De Logitech Brio 4K Pro Webcam maakt het mogelijk videogesprekken te voeren in 4K Ultra HD-resolutie (tot 4096 x 2160 pixels bij 30 fps). Andere resoluties zijn ook mogelijk: 1080p Full HD (tot 1920 x 1080 pixels bij 30 of 60 fps) of 720p HD (tot 1280 x 720 pixels bij 30, 60 of 90 fps).

De webcam kan 5x digitaal inzoomen in Full HD en biedt een gezichtsveld van 90 graden met nog twee extra instellingen (65 en 78 graden) die beschikbaar zijn via de optionele softwaredownload.

RightLight 3- en HDR (High Dynamic Range)-technologie zorgen ervoor dat het beeld zich aanpast in diverse lichtomstandigheden, van weinig licht tot fel zonlicht. De webcam is uitgerust met twee omnidirectionele microfoons met ruisonderdrukking.

De Logitech Brio webcam ondersteunt ook Windows Hello voor gezichtsherkenning.

De Logitech BRIO 4K Pro Webcam heeft een adviesprijs van 239 euro.

Bron: www.diskidee.be