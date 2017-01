Wi-fi op volledige sterkte in heel het huis

Het lijkt erop dat 2017 het jaar zal worden waarin zogenaamde wifi mesh-netwerken ook de thuismarkt zullen veroveren. We berichtten eerder al over Sitecom Huddle.

Nu komt ook Linksys met een multi-room wifi-netwerksysteem voor thuisgebruik. De oplossing heet Velop en dit "whole home wi-fi"-systeem bestaat uit tri-band (drie wifi-radio's) mui-mimo ac2200 nodes die elk dienst kunnen doen als router, range extender, access point en bridge.

De Velop-nodes gebruiken een Qualcomm soc (system on chip) met één 2,4 GHz wifi- en twee 5 GHz wifi-radio's.

Elke node is ontwikkeld om een verbinding te maken met een andere node via een draadloze verbinding of vaste Ethernet-verbinding. De nodes configureren zichzelf automatisch om een verbinding te maken in verschillende uiteenlopende mesh-topologieën.

Airtime Prioritization maakt het mogelijk om snellere apparaten op hogere snelheden uit te laten zenden.

Via een cloud-dienst wordt de firmware automatisch bijgewerkt.

Elke node is slechts 17,7 centimeter hoog en dus veel kleiner dan de gemiddelde router. De verticale stand verbetert de prestaties. De zes antennes zijn bovenop en in het midden van de node gemonteerd. Sommige antennes zenden het signaal naar boven en beneden uit en andere antennes sturen het signaal naar links en rechts.

Stroom- en eventuele Ethernet-kabels steek je onderaan in het apparaat. Een kleine inkeping met rubberen houders laat je toe om de kabels overzichtelijk op te bergen.

Je configureert de nodes via een veilige Bluetooth-verbinding met behulp van de meegeleverde Linksys-app voor iOS en Android, die daarna ook voor het beheer kan worden gebruikt.

Velop is verkrijgbaar in kits met één, twee of drie nodes die respectievelijk 249,99 euro, 429,99 euro en 599,99 euro kosten.

Bron: www.diskidee.be