Wifi-toegangspunt voor muur- of plafondmontage

Het nieuwe NWA 1123-AC PRO access point van Zyxel heeft de vorm van een rookmelder. Het ontwerp van de behuizing met een dikte van 3,47 cm moet zorgen voor snelle warmteafvoer.

Dankzij de dubbele ophangbeugel met een dual-band antenne is het access point eenvoudig te monteren op muren en plafonds.

Het NWA1123-AC PRO is een 3×3 toegangspunt met een theoretische doorvoersnelheid van 1300 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband en 450 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband.

Het access point ondersteunt Power over Ethernet (PoE) en heeft een repeater-functie. Waar er geen directe stroomaansluiting is, werkt de NWA1123-AC PRO via een aangesloten ethernetkabel. Indien er geen ethernetkabel kan worden aangelegd, zorgt de repeater-functie voor een goede bereikbaarheid van het draadloze netwerk.

De Zyxel NWA1123-AC PRO wordt geleverd met een eenvoudige handleiding zodat ook mensen zonder technische kennis het draadloos netwerk kunnen installeren.

Installatie en beheer van het toegangspunt is ook mogelijk via de Zyxel One Network en ZON utility tools.

De volledige specificaties van het NWA 1123-AC PRO access point vind je op de website van Zyxel.

De adviesprijs van het Zyxel NWA1123-AC PRO toegangspunt werd niet meegedeeld.

Bron: www.diskidee.be