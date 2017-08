Wireless AC access points voor zakelijke markt

De nieuwe Dual-Band Wireless AC Unified Access Points van D-Link ondersteunen de nieuwste draadloze technologie. De 802.11ac technologie op de 5 GHz frequentieband biedt een betere verbinding voor meerdere apparaten.

De DWL-3610AP en DWL-6610APE zijn Unified Access Points die stand-alone te gebruiken zijn, maar ook te beheren zijn met behulp van een fysieke switch of controller.

Het DWL-3610A Wireless AC Selectable Dual-Band Unified toegangspunt heeft interne omnidirectionele antennes en kan alleen op de 2.4 GHz (802.11b/g/n, tot 300 Mbps) of 5 GHz (802.11ac/a/n, tot 867 Mpbs) band werken.

Het DWL-6610APE Wireless AC1200 Dual-Band Unified toegangspunt is uitgerust met vier externe antennes en ondersteunt simultaan de 2.4 Ghz en 5 Ghz band.

Tot 16 Access Point kunnen in een zelf configureerbaar cluster gegroepeerd worden. Per access point kunnen tot 16 SSID's (DWL-3610A) of 32 SSID's (DWL-6610APE) aangemaakt worden.

Samen met een D-Link Wireless Controller kunnen tot 1.024 Access Points centraal gemanaged worden om een zelf-organiserend en zelf-optimaliserend netwerk te creëren.

Band steering technologie en Airtime Fairness with Radio Frequency (RF) zorgen ervoor dat draadloos internet centraal automatisch wordt gemanaged.

De toegangspunten ondersteunen ook Quality of Service (QoS) voor betere prestaties van tijdsintensief netwerkverkeer, zoals VoIP en het streamen van video's.

De D-Link DWL-3610AP heeft een adviesprijs van 137 euro. De DWL-6610APE heeft een adviesprijs van 260 euro.

