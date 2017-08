Zacht geprijsde 3-in-1 printer met wifi

De Canon Pixma TS3150-serie is een compacte inkjetmultifunctional die verkrijgbaar is in zowel zwart als wit. De printer gebruikt een inkjetsysteem met 2 FINE-cartridges.

De printsnelheid in zwart-wit bedraagt circa 7,7 ipm en in kleur circa 4 ipm. Printen zonder witrand is ook mogelijk met afmetingen 13 x 18 cm, 10 x 15 cm en 13 x 13 cm.

De Pixma TS3150 scant met een optische resolutie van 600 x 1200. Een A4 scan duurt circa 15 seconden.

De nieuwe Pixma TS3150-serie biedt ook draadloze connectiviteit. Een LCD-scherm van 3,8 cm zorgt voor een snelle configuratie van de draadloze functies. Gebruikers kunnen rechtstreeks printen vanaf hun smartphone of tablet.

Met Pixma Cloud Link kunnen gebruikers rechtstreeks vanuit sociale media foto's afdrukken. De Pixma TS3150-serie ondersteunt prints in het vierkante formaat van Instagram. Ook is er ondersteuning voor Apple AirPrint, Mopria voor Android en Windows 10 Mobile-apparaten.

Met de nieuwe Canon Message in Print-app kan je onzichtbare berichten opnemen in fotoprints, zoals animaties, muziek, video of tekst. De ontvanger kan het bericht ontcijferen door een iPhone boven de fotoprint te houden.

De Pixma TS3150-serie meet 435 x 316 x 145 mm. Alle specificaties vind je op de website van Canon.

De Canon Pixma TS3150-serie heeft een adviesprijs van 49 euro en is beschikbaar vanaf eind augustus 2017.

Bron: www.diskidee.be