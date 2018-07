Zacht geprijsde Nokia 18:9-smartphone

De Nokia 3.1 smartphone heeft een body van gefreesd geanodiseerd metaal en een gebogen glazen scherm met een 18:9-beeldschermverhouding. Het 5,2-inch HD+-scherm wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 3 2.5D.

De Nokia 3.1 heeft een MediaTek 6750 1,5 GHz octa-corechip en is verkrijgbaar met 2 of 3 GB ram en met 16 of 23 GB intern gheugen dat uibreidbaar is met geheugenkaartjes tot 128 GB.

Op de achterzijde is een 13-megapixelcamera met led-flitser geïntegreerd. Op de voorzijde zit een 8 MP camera.

De Nokia 3.1 behoort tot de Android One-familie en ontvangt drie jaar lang maandelijkse veiligheidspatches en twee jaar updates van het besturingssysteem.

Het toestel wordt standaard geleverd met Android 8.0 Oreo en biedt functies zoals Google Assistant, Google Lens en Picture-in-Picture voor multitasking.

De Nokia 3.1 heeft een 2990 mAh batterij. Het toestel meet 146,3 x 68,7 x 8,7 mm en weegt 138 gram.

De volledige specificaties vind je op de website van Nokia.

De Nokia 3.1 smartphone is beschikbaar in de kleuren blauw/koper, zwart/chroom en wit. De smartphone heeft een adviesprijs vanaf 149 euro.

