Zacht geprijsde tri-band mu-mimo wifi-router

De nieuwe Max Stream EA8300 AC2200 Tri-Band MU-MIMO-router van Linksys kost minder dan 200 euro, maar ondersteunt toch drie gelijktijdige frequentiebanden. In combinatie met vier mu-mimo (multi-user, multiple-input, multiple output)-antennes voorziet die meerdere aangesloten draadloze cliëntsystemen van de hoogst mogelijke draadloze snelheden.

De drie frequentiebanden kunnen hetzelfde ssid hebben. 'Seamless roaming' zorgt er dan voor dat de aangesloten apparaten automatisch overschakelen naar het beste signaal. De router stuurt zelf het meest geschikte type draadloze signaal naar elke cliënt dankzij de 'Smart Connect'-bandbreedteregeleing.

'Airtime Fairness' voorkomt dat langzamere apparaten een negatieve invloed uitoefenen op de snelheid van het draadloze netwerk.

Uiteraard moet het cliëntsysteem ook mu-mimo ondersteunen, maar dat is voor steeds meer chipsets het geval. Linksys citeert een whitepaper van ABI Research, The Importance Of MU-MIMO In The Wi-Fi Ecosystem, waarin wordt beweerd dat ruim 84% van alle draadloze 5GHz-chipsets in 2019 in staat zijn om MU-MIMO-technologie te ondersteunen.

De drie wifi-zenders in de EA8300 halen een gecombineerde draadloze doorvoersnelheid van theoretisch 2,2 Gbit/s: 867 Mbit/s 5Ghz + Mbit/s 5 GHz + 400 Mbit/s 2,4 GHz. Deze router heeft één wan- en vier gigabit-lanpoorten, naast één usb 3.0-poort waarop een externe schijf kan worden aangesloten.

Je beheert deze nieuwe router met de Linksys-app, die bijvoorbeeld automatisch de nieuwste firmware installeert.

De Linksys Max Stream EA8300 AC2200 Tri-Band MU-MIMO-router kost 199,99 euro. Gedetailleerde technische informatie over de EA8300 vind je op de website van Linksys.

Bron: www.diskidee.be