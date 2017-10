Zakelijke beeldschermen met randloos desing

De drie nieuwe zakelijke monitoren van Samsung hebben een randloos design, zodat ze optisch groter lijken dan hun werkelijke schermafmetingen.

De CH89, CH80 en SH85 monitoren hebben usb type c- en displayport-aansluitingen, zodat je minder kabels nodig hebt om allerlei randapparatuur aan te sluiten, of het beeld naar andere monitoren door te lussen in het geval van de CH80 en SH85 die over een displayport daisy chain-uitgang beschikken.

De 34-inch 1800R curved CH89 heeft ultra-WQHD resolutie (3.440 x 1.440 pixels) ofwel bijna tweeëneenhalf keer de pixeldichtheid van een full hd beeldscherm.

De 27-inch 1800R curved CH80 is voorzien van een paneel met WQHD resolutie (2.560 x 1.440 pixels). Dat is 1,8 keer de pixeldichtheid van een full hd beeldscherm.

De platte SH85, verkrijgbaar met twee verschillende schermdiagonalen (23,8 en 27 inch), biedt full hd resolutie.

De drie nieuwe Samsung monitoren hebben een in hoogte verstelbare standaard met draai- en kantelmogelijkheden. Daarnaast zijn ze voorzien van de de functies Flicker Free en Eye Saver.

Je past de weergave aan via de 'Easy Setting Box'. In de interface selecteer je eenvoudig de split-screen template en opties voor schermoptimalisatie die je zelf het prettigst vindt.

In onderstaande tabel vind je de volledige specificaties van deze monitoren terug:

CH89 CH80 SH85 Type scherm Curved (1800R) Curved (1800R) Flat Design 3-side bezel-less Resolutie (Ratio) 3440 X 1440 (21:9) 1920 X 1080 (16:9) 2560 X 1440 (16:9) Scherm diagonaal 34 inch 27 inch 23,8 inch, 27 inch Interface USB Type C - Daisy Chain (DP Out) Ergonomie HAS / Swivel / Tilt HAS / Swivel / Pivot / Tilt Multi-tasking Easy Setting Box SW PBP / PIP - PBP / PIP

De Samsung CH89 is beschikbaar voor een adviesprijs van 849 euro. De SH85 in 23,8 inch en 27 inch kosten respectievelijk 349 euro en 499e uro. De CH80 en CHG90 zijn beschikbaar voor adviesprijzen van respectievelijk 399 euro en 1.499 euro.