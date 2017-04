Zakelijke laptop van Fujitsu is extreem licht

Met de Lifebook U937 lanceert Fujitsu zijn lichtste ultramobiele zakelijke laptop. Hij weegt amper 920 gram en heeft een behuizing van magnesium die 15,5 mm dik is.

De nieuwe Lifebook is uitgerust met de nieuwste Intel Core i7 processor van de 7e generatie, Solid State Drives en gebruikt Microsoft Windows 10 Pro als besturingssysteem.

De Lifebook U937 heeft een volledig toetsenbord, een touchscreen van 13,3 inch (33,8 cm) met Full HD-resolutie (1920 x 1080 pixels) en ondersteunt 4G/LTE.

Als biometrische beveiliging is er de keuze tussen een vingerafdruksensor en Fujitsu's PalmSecure met authenticatie via de bloedvaten in de handpalm.

De U937 laptop wordt ook nog beveiligd door gebruik te maken van een geïntegreerde SmartCard-lezer en TPM 2.0 encryptie.

De Lifebook U937 biedt een batterijduur tot 11 uur. De laptop is uitgerust met volwaardige LAN- en HDMI-aansluitingen, 2 x USB type A en 1 x USB Type C-poort.

Alle specificaties van de Lifebook U937 vind je op de website van Fujitsu.

Fujitsu lanceert ook de nieuwe Lifebook S937, een 13-inch laptop die een batterij heeft met standaard 15+ gebruiksuren. Deze laptop is uitgerust met een tweede batterij die in je in de modulaire bay schuift voor 6 extra uren batterijduur.

Ook deze Lifebook beschikt over beveiligingsfuncties als een geïntegreerde handpalm- of vingerafdruksensor, een SmartCard-lezer en TPM 2.0 om de gegevens te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang.

De Lifebook S937 weegt 1,19 kg en is verkrijgbaar met 13,3 inch scherm met een WQHD (2560 x 1440 pixels) of FHD (1920 x 1080 pixels)-resolutie.

De specificaties van de Lifebook S937 vind je hier op de website Fujitsu.

De nieuwe Fujitsy Lifebook-modellen zijn verkrijgbaar vanaf 10 april 2017. De adviesprijs start op 1.899 euro voor de Lifebook U937 en op 1.649 euro voor de Lifebook S937.

Bron: www.diskidee.be