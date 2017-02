Zwart-wit laserprinter voor snel drukwerk

De nieuwe i-Sensys LBP312x A4-laserprinter van Canon heeft een compact ontwerp dankzij een kleinere print engine en gebruikt ook kleinere tonercartridges. Het toestel meet 409 x 376 x 275 mm.

De Canon i-Sensys LBP312x produceert A4- of A5-prints met een snelheid van respectievelijk 43 en 65 pagina's per minuut met een printkwaliteit tot 1200 x 1200 dpi. De printer ondersteunt dubbelzijdig afdrukken.

De laserprinter is binnen enkele seconden gereed om te printen als de nieuwe Quick Start Up of Recovery-functies zijn ingeschakeld. Configureren gebeurt via een 5-regelig LCD-scherm en numeriek toetsenblok met 10 toetsen.

De LBP312x beschikt over een papiercassette voor 550 vel en de capaciteit is uitbreidbaar met maximaal drie standaardcassettes voor elk 550 vel.

De Canon LBP312x ondersteunt cloud- en mobiele technologieën, waaronder de Canon PRINT Business-app, Apple AirPrint, Mopria en Google Cloud Print.

De laserprinter is geoptimaliseerd voor PCL- en PostScript-omgevingen en ondersteunt managed services, waaronder Canons e-Maintenance remote service managementsysteem en uniFLOW-printmanagement.

De volledige specificaties van de printer vind je via deze link.

De Canon i-Sensys LBP312x is leverbaar vanaf februari 2017. De adviesprijs werd niet meegedeeld. Op het internet vonden we een prijs van 609,99 euro.

Bron: www.diskidee.be