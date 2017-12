Gerecht vraagt meer info op bij Apple en Facebook

In de eerste helft van dit jaar kregen Microsoft, Facebook, Apple, Google (YouTube) en Twitter samen 2.619 verzoeken om gegevens uit ons land, een recordaantal. Vier jaar eerder waren het er in dezelfde periode nog maar 1.417.

De meeste vragen waren gericht aan Apple (1.040 accounts en toestellen) en Facebook (757 accounts). Microsoft ontving verzoeken over 441 toestellen en accounts, Google over 349 accounts. De minste verzoeken van ons gerecht waren aan Twitter gericht, over 32 accounts.

De Amerikaanse techgiganten delen ook meer gegevens met het Belgische gerecht. Apple was in de eerste helft van dit jaar in bijna acht op de tien gevallen bereid te vertellen wie schuilging achter een verdacht toestel of een account dat opduikt in een strafdossier. In dezelfde periode vorig jaar gebeurde dat slechts in vier op de tien gevallen.

Facebook en Microsoft werken nog beter dan Apple mee met ons gerecht. Facebook ging in de eerste helft van dit jaar in op 85 procent van de vragen. Microsoft, dat onder andere eigenaar is van de videocommunicatiedienst Skype, weigerde slechts in 8 procent van de gevallen om gegevens te bezorgen.

De slechtste leerling is Twitter. Dat werkte in de eerste helft van dit jaar in slechts 67 procent van de gevallen mee.