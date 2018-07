Weet je wat ik echt ontzettend irritant vind? Dat als je een nieuwe telefoon uit het doosje haalt, het geheugen al helemaal vol staat met voorgeprogrammeerde apps, die je niet altijd kunt verwijderen.

De Europese Commissie vindt dat blijkbaar ook irritant. De commissie gaf Google woensdag een boete van maar liefst 5 miljard dollar vanwege overtredingen van anti-trustwetgeving. Android-telefoons komen voorgeprogrammeerd met de Chrome-browser app en een Google-zoekbalk. Dat mag niet, zegt de commissie. Bovendien heeft Google telefoonproducenten ervan weerhouden 'geforkte' versies van Android te gebruiken (een Android-basis die verder is ontwikkeld, zonder die verder ontwikkelde programmeercode openbaar te maken) en heeft Google geld betaald aan producenten en telecombedrijven om Google-producten gebundeld aan te bieden op de Android-telefoons.

Als dit je ergens aan doet denken, kan dat kloppen. In 1998 kreeg Microsoft het aan de stok met de Amerikaanse overheid omdat ze op iedere pc met Windows automatisch Internet Explorer de standaard browser maakten. Bill Gates moest zelfs getuigen in het Amerikaanse congres en het bedrijf werd jarenlang nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid, om zeker te zijn dat ze geen monopolie werden.

Delen Google probeert te doen alsof Android een soort liefdadigheidsproject is.

Missie geslaagd. Hoewel Microsoft beslist geen gezellig familiebedrijfje is dat amper het hoofd boven water houdt, is er op het terrein van internetbrowsers een iets diverser veld aan spelers ontstaan, waar Microsoft aan het kortste eind trekt. De grote winnaar op dat vlak is... Google. Zowel op de computer als op mobiel heeft Chrome een marktaandeel van net boven de 60 procent. (Internet Explorer heeft een marktaandeel 12 procent voor desktopbrowsers, en is niet beschikbaar voor mobiel).

Volgens The Verge zal het met Google niet zo snel bergafwaarts gaan als met Internet Explorer. "Most of that user base has nothing to do with Android bundling, and while it might strengthen the antitrust case, it limits the impact of today's ruling. Scrapping mandatory bundling will hurt search and Chrome numbers in the short term, but it's hard to argue it will lead to a golden age of competition among mobile browsers and search engines."

Open source versus gesloten

Google zelf is absoluut niet blij met de uitspraak van de commissie. CEO Sundar Pichai besteedde er een blogpost aan, waarin hij waarschuwde dat het bedrijf Android misschien niet langer gratis beschikbaar kan stellen aan telefoonproducenten (wat uiteindelijk nadelig zou zijn voor consumenten, aan wie de licentie-aankoop doorberekend zou worden).

De reden dat er bundlingvan producten plaatsvindt in Android (zo heet het als bepaalde producten vooraf geïnstalleerd worden), schrijft Pichai, is uniformiteit. "To be successful, open-source platforms have to painstakingly balance the needs of everyone that uses them. History shows that without rules around baseline compatibility, open-source platforms fragment, which hurts users, developers and phone makers. Android's compatibility rules avoid this, and help make it an attractive long-term proposition for everyone."

Pichai haalt ook uit naar de grote concurrent op de mobiele markt, Apple, zonder dat bedrijf bij naam te noemen (nadruk door mij toegevoegd). "We are concerned that today's decision will upset the careful balance that we have struck with Android, and that it sends a troubling signal in favor of proprietary systems over open platforms."

Dat is bangmakerij. Ja, Apple en Google zijn de baas op de mobiele markt. En ja, Apple werkt met een gesloten systeem, waarvan niemand buiten het bedrijf de broncode kan inzien. En omdat Apple z'n eigen telefoons produceert en verkoopt, mag het bedrijf welke app dan ook voorprogrammeren op de toestellen. Het is hoe het bedrijf voornamelijk geld verdient: door de verkoop van hardware.

Google daarentegen verdient geen geld aan Android door de verkoop van hardware: het geld dat jij neerlegt voor je Samsung of Huawei gaat naar die bedrijven. Het zou inmiddels bekend moeten zijn, maar Google is bovenal een advertentieboer. Ze verdienen hun (enorme) boterham aan de verkoop van advertenties. Daarvoor moeten ze zo lang mogelijk jouw aandacht vasthouden en zoveel mogelijk data over jou verzamelen. Daarom maken ze Android (en search, en Chrome, en Maps, en Gmail, en ga zo maar door). Het levert ze jouw gebruikersdata en jouw aandacht. En die twee samen zijn goud waard.

Maar door Android open source beschikbaar te stellen (wat betekent dat iedereen de broncode kan inzien en aanpassen), probeert Google het voor te doen alsof Android een soort liefdadigheidsproject is - in tegenstelling tot het grote, boze Apple, dat hun producten alleen maar maakt om winst te maken. Die opstelling blijkt ook uit Pichai's blogpost, waarin hij schrijft dat Android heeft geleid tot 1300 telefoonmerken en 24.000 modellen, 'voor elke portemonnee'.

Hij vergeet daarbij te zeggen dat dat ook heel goed geweest is voor Google's portemonnee. In 2017 kwam 67 procent aan de digitale advertentiegelden binnen via mobiel. Via de Chrome-app en search, en alle andere Google-apps natuurlijk. Dus een Europese Commissie die het telefoonproducten makkelijker maakt andere browsers voor te programmeren, daar wordt Google wel een beetje zenuwachtig van.