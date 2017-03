Google werkt aan kleinere online afbeeldingen

Google noemt de nieuwe compressietechniek Guetzli en volgens onderzoekers van het bedrijf neemt de techniek informatie in de afbeelding weg die de gebruikers toch niet zien. Daardoor zouden de Guetzli afbeeldingen er beter uitzien dan huidige jpeg's, ondanks het kleinere bestandsformaat.

Onderzoekers benadrukken dat de techniek voorlopig nog in de testfase is. "De berekeningen om afbeeldingen met Guetzli te comprimeren zijn voorlopig nog erg traag. Guetzli gebruikt veel RAM-geheugen, minstens 300 megabyte per megapixel van de initiële afbeelding."

Het zoekbedrijf probeerde in het verleden al om de grootte van afbeeldingen op het web te verminderen. Enkele jaren geleden kwam het met een nieuw, efficient bestandsformaat, webp, dat Google zelf gebruikt voor bijvoorbeeld screenshots in de Play Store en thumbnails op YouTube.