Greenpeace: 10 jaar smartphonegebruik desastreus voor milieu

Het rapport 'From smart to senseless: the global impact of ten years of smartphones' maakte de balans op van tien jaar smartphonegebruik, sinds de lancering van de eerste iPhone in 2007.

In die periode werden wereldwijd 7,1 miljard smartphones geproduceerd, maar de toestellen gaan maar korte tijd mee. 'Als alle smartphones die de voorbije tien jaar zijn geproduceerd nog zouden werken, zou ongeveer elke mens op aarde er een hebben. De consumenten worden ertoe aangezet om hun model zo vaak te upgraden dat het gemiddelde toestel net ongeveer twee jaar wordt gebruikt. Dat heeft verwoestende gevolgen voor de aarde', zegt Elizabeth Jardim van Greenpeace USA, die het rapport heeft geschreven.

Dat smartphones zo'n kort leven beschoren zijn, is problematisch, omdat er veel energie en materiaal nodig zijn om ze te maken. Sinds 2007 werd ongeveer 968 terawattuur gebruikt om smartphones te produceren, genoeg om België elf jaar van stroom te voorzien. Bovendien zorgen ze voor een gigantisch afvalprobleem. Volgens een studie van de Universiteit van de Verenigde Naties was het elektronisch afval van kleine IT-producten als smartphones in 2014 goed voor 3 miljard ton. Minder dan 16 procent van alle elektronische afval op aarde zou worden gerecycleerd.

Greenpeace roept de hele IT-sector op om te kiezen voor een 'circulair productiemodel', en kijkt daarbij in het bijzonder naar Samsung. 'De terugroepactie met de Samsung Galaxy Note 7 is typisch voor een verspillend en niet-duurzaam systeem. Overhaaste ontwerp- en productieprocessen kunnen leiden tot verspillende fouten en hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze planeet', zegt Jude Lee van Greenpeace Oost-Azië. Volgens de milieuorganisatie zou de fabrikant de Galaxy Note 7 moeten recycleren en transparant aangeven wat het van plan is met deze telefoons.