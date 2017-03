Hands-on: Playbase soundbar van Sonos: hifi speaker die onder je TV past

Een soundbar of speaker mag geen hinderpaal zijn in het interieur en qua gebruiksgemak. Sonos zet hier al langer op in met hun Sonos Home Sound System waarmee je in elke hoek en kier van de woning muziek kan laten klinken. Meerdere draadloze speakers zorgen er voor dat je over wifi muziek via je smartphone, tablet of pc naar je gekozen speaker stuurt en zo altijd en overal kan luisteren.

De wifi module op de Playbase geeft geen toegang tot de 5ghz band wat een probleem kan zijn wanneer er veel toestellen aangesloten zijn op het wifi netwerk (de 2.4 Ghz band wordt dan overbelast). Om audio over te brengen van de TV naar de soundbar is er een ethernet poort (als je wil prutsen) en optische Toslink.

Naast Apple Music en Spotify ondersteunt de Sonos app voor Android en iOS, tachtig verschillende streamingsdiensten. Jawel, zoveel zijn er blijkbaar nog. Met support voor Tidal lijkt het er op dat de drie populairste audioformaten: mp3, AAC en lossless FLAC afgespeeld kunnen worden. In de nabije toekomst komt er ook ondersteuning voor Alexa, de voice assistant van Amazon die via de smartphone met Playbase en alle andere Sonos speakers zal werken.

De nieuwste aanwinst in de serie breekt niet met de designtraditie. Een onopvallend, sober uiterlijk zorgt er voor dat je niet twee keer naar de Playbase kijkt. Met een hoogte van 6 centimeter past hij ook netjes onder elke televisie. In die platte, beperkte ruimte zitten tien drivers: zes voor de middentonen, drie tweeters voor de hoogste tonen en een grote, horizontale subwoofer die zorgt voor het meest opvallende kenmerk: de bas. Die is op de standaardinstelling heel aanwezig maar behoudt, net als de middentonen, voldoende detail en zorgt voor een warm geluid dat de meesten associëren met 'hifi'.

Elk van de 10 drivers kan via de nieuwe Trueplay app individueel aangestuurd worden om beter te passen bij de akoestiek van de ruimte in kwestie. Je kan de Playbase dus tot in de eindeloosheid blijven finetunen.

De Playbase is verkrijgbaar vanaf 4 April voor 799 € in Zwart en Wit.