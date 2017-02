Huawei ontwikkelt eigen voice assistant

De Chinese smartphone producent gooit zich niet helemaal in de concurrentiestrijd tussen grote spelers als Google, Amazon, Microsoft en Apple. De persoonlijke assistent van Huawei, zal geoptimaliseerd zijn voor mandarijns en kantonees, de twee meest gesproken talen in China. Daarmee vult het een gat in de markt in een land waar veel Google services door de overheid geblokkeerd zijn.

Een persoonlijke assistent of stem assistent is een stuk software dat met de stem te bevragen of te bevelen is en werkt als een meer geëngageerde, gepersonaliseerde versie van een zoekmachine: bijhouden van agenda's, herinneren aan taken tot zelfs het waken over de gezondheid in combinatie met een smartwatch.

De aankondiging kwam als een verassing. Huawei zei vorige maand nog aan dat het Alexa, de persoonlijke assistent van Amazon, zou implementeren in haar nieuwste smartphone. Insiders vertelden Bloomberg dat Huawei voor de internationale markt waarschijnlijk de persoonlijke assistenten van Amazon en Google zal blijven gebruiken op haar toestellen.

Het is niet de eerste keer dat een fabrikant van Android toestellen de voorkeur geeft aan een andere persoonlijke assistent dan die van Google. Zo kocht Samsung vorig jaar Viv Labs, een start-up opgericht door de ontwerpers van Siri, de stem assistent van Apple. Met de lancering van Viv lijkt ook Samsung, de grootste producent van Android toestellen, het voortbestaan van Google's eigen persoonlijke assistent te bemoeilijken.