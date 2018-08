Blockchain is 'next level' voor de videogame-industrie

Een toenemend aantal videogamebedrijven begint blockchain in te bouwen in het design van hun game of platform. De waarheidstechnologie lost zelfs een probleem op dat zich al een klein decennium stelt in hun industrie: met blockchain zijn spelers eindelijk de onbetwiste eigenaar van de digitale goederen die ze in hun games kopen.