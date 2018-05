De jacht op de Belgische ICT'er: bedrijven moeten op een creatieve manier beginnen rekruteren

De inzichten uit de nieuwe salarisenquête van Data News zijn gebaseerd op de antwoorden van 650 ICT'ers, afkomstig uit alle sectoren en domeinen. De meeste respondenten zijn in vaste loondienst. Ze hebben heel uiteenlopende ICT-profielen en kunnen gemiddeld ruim vijftien jaar ervaring voorleggen. De meeste van die ICT'ers (65%) zijn niet actief op zoek naar een nieuwe job. Maar 20% van de respondenten kreeg het voorbije jaar wel bericht van een rekruteringskantoor of headhunter. De war for talent, zo blijkt, woedt opnieuw in alle hevigheid. De krapte situeert zich vooral bij de profielen met vijf tot tien jaar ervaring: ervaren ICT'ers waar een onderneming nog niet echt het allerhoogste voor moet neertellen. "Rekrutering is onze strategische topprioriteit", zegt Anik Stalmans, HR director bij Cegeka. "Er is een duidelijk tekort aan ICT'ers in de markt." Dan kan een bedrijf niet anders dan extra aandacht geven aan het rekruteringsproces. "We bieden een kandidaat geen job aan, maar een journey, met een bijhorend flexibel salarispakket en volop doorgroeimogelijkheden", vervolgt Stalmans. "We stellen de behoeften en wensen van de kandidaat centraal."

