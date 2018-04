De snelle digitalisering van de Belgische cultuursector: 'Zeven jaar geleden was de hele sector nog in Excel aan het werken'

We hadden het eerlijk gezegd niet verwacht, maar het is opvallend hoeveel van de poppodia en theaterhuizen en culturele centra van ons land helemaal mee zijn met de digitale revolutie. Wie kaarten wilt voor Amadeus in het Théatre de Namur, kan die online kopen. Maar wilt u naar Ben Goldberg & Michael Coleman in De Singer, een piepkleine jazzclub in Rijkevorsel, dan kan u die tickets ook online bestellen. Via Ogone, zo blijkt, het systeem dat ook voor veel online winkels wordt ingezet.

