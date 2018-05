Françoise Chombar, ICT Personality of the Year 2018: 'Je kan maar zeer goed zijn in een paar dingen en daar moet je dan ook excellent in zijn'

De gemiddelde auto bevat vandaag tien sensoren van Melexis. Daarmee is het Belgische chipbedrijf, met hoofdzetel in Tessenderlo, een zeldzaam succesverhaal. 'Niet toevallig', zegt CEO Françoise Chombar en onze nieuwe ICT Personality of the Year: 'In de meeste dingen die we doen, proberen we de nummer één positie te krijgen. Als je niet nummer één kunt worden, dan heeft het geen zin.'