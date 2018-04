HeadFirst en Source willen Belgische flexibele arbeidsmarkt openbreken

"Heel wat Belgische organisaties zijn nu naar het MSP-model aan het kijken, omdat ze wel houden van die centralisatie. Dus er is voor een speler als ons een grote opportuniteit weggelegd", steekt Myranda Dyck, sales manager bij HeadFirst en Source BeLux van wal. In de rekruteringssfeer staat een Managed Service Provider (MSP) synoniem voor een bedrijf dat als tussenpersoon fungeert in de rekrutering van (tijdelijke) werkkrachten. "Wij zien bijvoorbeeld meer en meer projecten rond industrie en finance. Onze toegevoegde waarde ligt daar in de complete ontzorging, waarbij we breder gaan dan alleen maar de IT-profielen", zegt Myranda Dyck.

