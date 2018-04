Het internet der wagens schakelt naar een hogere versnelling

"We gieten onze vele projecten en services in een business unit en daarmee sturen we een duidelijk signaal." Aan het woord is Volkmar Denner, CEO van Bosch, kort na de aankondiging van zijn afdeling Connected Mobility Solutions. Geen start van de mobiele- of IoT-inspanningen, wel een strategische stap om alle activiteiten rond het onderwerp te bundelen en zo volwassener te maken. "We zijn in 2008 begonnen met de eerste verkennende werken, vandaag rijden er al 2,5 miljoen geconnecteerde voertuigen rond met Bosch-technologie. We hebben destijds ProSyst gekocht, later hebben we onze eigen middleware, de Bosch IoT Suite, ontwikkeld. Daarna kwam er nog de IoT cloud en ons Center for Artificial Intelligence." Denner somt geen nieuwe dingen op, wel benadrukt hij dat zijn bedrijf geen hype volgt, maar een pad aanlegt. Dat pad is meer dan producten en diensten. "IoT is geen grote zak waar alles in zit. Het is een reis. Wij zien het in drie stappen: 1) enablement, 2) begin met je huidig ecosysteem en digitaliseer dat, 3) kijk naar nieuwe domein-overschrijdende ecosystemen."

