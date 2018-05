Is artificiële intelligentie echt wel zo intelligent?

Dit jaar stond het Texaanse technologiefestival South by Southwest integraal in het teken van artificiële intelligentie (AI). Zelfs al handelden de vele talks niet specifiek over het onderwerp - AI leek toch altijd op te duiken. Centrale vragen hier: 'Is de technologie écht klaar om potten te breken?' en 'Hebben we geen ethisch kader nodig?'