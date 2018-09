KBC slaat de brug tussen Belgische en Hongaarse start-up-community

Start it @KBC slaat zijn vleugels uit. Door samenwerkingen met grote spelers als KBC New York Belcham kan het aangesloten ondernemingen vanaf nu ook betaalbare werkruimte in New York en San Francisco aanbieden. In Budapest gaat Start it geen twee, maar drie stappen verder. Daar wordt met Start it @K&H een eerste Oost-Europese poot uitgebouwd. En dat gebeurt op vraag van de Hongaren zelf, zegt Start It-oprichter Lode Uytterschaut. "De mensen van K&H, de Hongaarse zusterbank van KBC, kenden ons programma, en deelden helemaal ons uitgangspunt dat kennis gedeeld moet wor...