Konica Minolta schuift verder op naar IT-services

"Dit bureau is morgenochtend een flexwerkruimte voor andere collega's, kom gerust kijken als je het niet gelooft", lacht Xavier Biernez wanneer we hem vragen of hij als managing director van Konica Minolta Business Solutions BeLux wel nog een eigen desk heeft in het hoofdkantoor in Amsterdam. Geen toeval dat we hem daar spreken, want het bedrijf opende er pas nog The Hub: een 'experience centre' dat bezoekers moet tonen hoe het kantoor van de toekomst er zal uitzien. Denk dan bijvoorbeeld aan een virtuele receptionist(e), intelligente bewakingscamera's (Mobotix) of slimme boekingssoftware die voorspelt of vergaderzaaltjes vrij zijn. Flexibel werken staat centraal.

...