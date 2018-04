Pieter Abbeel, de man die robots handdoeken leerde opbouwen

"Wacht even hoor, ik zal even z'n hand anders zetten", zegt professor Pieter Abbeel, terwijl hij de mechanische klauw van robot BRETT (Berkeley Robot for the Elimination of Tedious Tasks) in zijn artificial intelligence (AI) laboratorium aan de universiteit van Berkeley aanpast. In 2010 zorgden Abbeel en zijn team met BRETT voor een belangrijke doorbraak in de wereld van robots en kunstmatige intelligentie. De onderzoekers leerden de robot om handdoeken op te vouwen. No big deal, zou u zeggen, maar dat was het wel degelijk. "Handdoeken zijn niet rigide", zegt Abbeel. Dat betekent dat de was elke keer anders gepositioneerd is. Een voorgeprogrammeerde robot kan daar niet mee omgaan, want die heeft exacte coördinaten nodig van waar hij de handdoek moet oppakken. "Wij zorgden ervoor dat de robot de hoeken van de handdoek herkende, en vervolgens telkens op dezelfde manier opvouwde." Dat deed BRETT betrouwbaar: 50 uit de 50 handdoeken werden correct opgevouwen, al duurde het wel twintig minuten per handdoek. "Als we BRETT het nu zouden laten doen, zou het waarschijnlijk maar een minuut duren", zegt Abbeel.

