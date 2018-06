Vanwaar onze fascinatie voor menselijke robots?

De humanoïde vorm valt, zelfs onder de robots, op. De bekendste robots die we op dit moment hebben zien er min of meer menselijk uit. Denk daarbij aan de Peppers en Nao's van Softbank, of aan de Geminoid, de robotische dubbelganger van professor Ishiguro Hiroshi, baas van het Intelligent Robotics Laboratory aan de universiteit van Osaka. Die laatste androïde lijkt zelfs ontstellend veel op zijn maker, en heeft software aan boord om conversaties te voeren. "Geminoid is mijn tweelingbroer, " zegt hij daarover op het AND& festival in Leuven. "We gebruiken hem onder meer om mensen beter te begrijpen. Daarnaast is het ook handig om een kopie te hebben als je geen tijd of zin hebt om zelf presentaties te doen."

...