'Waarom zouden we onze hersenen niet verbinden met die van iemand anders?'

Waar we vroeger naar de bibliotheek moesten om iets op te zoeken, hoeven we tegenwoordig onze smartphone maar boven te halen. "Maar de volgende stap is dat we de antwoorden op onze vragen rechtstreeks naar ons brein zullen sturen", meent toponderzoeker Jan Rabaey. Een gesprek over hoe nieuwe technologie de mens voorgoed zal veranderen.