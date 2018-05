Pascal Coppens China Evangelist bij Nexxworks Opinie

Wat kunnen wij van de Chinese microstijl leren?

Volgens Pascal Coppens kunnen we binnenkort een innovatie-tsunami verwachten van een groot aantal jonge, Chinese bedrijven. "Ze noemen zichzelf globale start-ups en rekenen op AI om de wereld te veroveren. Niet met veel lawaai zoals Alibaba of Huawei, maar met kleine stapjes, markt per markt."