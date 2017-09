Meerderheid EU-lidstaten wil Europese belasting voor Google en Facebook

Volgens de Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevat het voorstel 'interessante elementen om op verder te werken'. 'Maar we pleiten ervoor eerst technisch alles goed uit te werken en internationale overeenstemming een kans te geven, alvorens tot concrete beslissingen over te gaan', zegt de N-VA-minister aan Belga.

Het voorstel van de vier landen werd verwelkomd, zei de Estse financiënminister Toomas Toniste na afloop van de bijeenkomst van de ministers van Financiën in Tallinn. Een meerderheid van de 28 lidstaten steunt het voorstel om op de korte termijn een oplossing te vinden en alle landen vinden dat er naar een gemeenschappelijk standpunt gegaan moet worden over de materie.

De initiatiefnemers willen de techreuzen in de EU belasten over hun omzetten in de landen waar ze actief zijn. Nu betalen ze winstbelasting in het land van vestiging. Zes extra landen ondertekenden zaterdag het initiatief. België zit daar (nog) niet bij. Volgens de voorstanders is het aan de Europese Commissie om de nodige stappen te zetten.

Volgens de Franse minister Bruno Le Maire verkoopt Amazon bijvoorbeeld heel veel boeken online in Frankrijk, maar profiteert de schatkist daar niet van. Daar komt bij dat de internetgiganten voor hun hoofdkantoor fiscaal 'goedkope' landen als Ierland en Luxemburg hebben gekozen.

'Dit gaat over de grootse techbedrijven in de wereld die echt te weinig belasting betalen', zei de Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem. Luxemburg en Ierland steunen het voorstel van Frankrijk en co niet. Volgens Dijsselbloem is het niet meer vol te houden dat belastingen een soevereine zaak van Nederland zijn. 'Het is oppassen met adviezen aan je opvolger (er is nog steeds geen nieuwe Nederlandse regering gevormd, nvdr), maar Nederland zou er goed aan doen zich aan te sluiten bij de landen die de moderne belastingen vormgeven. De ontwikkelingen gaan heel snel.'