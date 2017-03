Met YouTube TV gaat Google concurrentie aan met kabel televisie

Een echt vervangmiddel voor traditionele tv is de nieuwe service niet. Natuurlijk kan Google niet alle Amerikaanse zenders bieden, maar de grootste: NBC, ABC, Fox news, National Geographic en Disney zijn inbegrepen.

De service blijft uit het vaarwater van Netflix en Hulu, streamingsdiensten die on-demand films en series aanbieden. YouTube TV is een dienst voor live-televisie. Net zoals bij gewone kabel tv kies je de zender en kijk je naar de uitzending van dat moment.

Cloud DVR

De mogelijkheden van kabel TV worden wel verbeterd. De kijker kan programma's en shows tegelijk opnemen en krijgt volgens Google ongelimiteerde cloud opslag voor een periode van 9 maanden. Google omzeilt zo twee belangrijke beperkingen van kabel tv: opslagcapaciteit en trage downloads voor lokaal offline kijken.

Een Digital Video Recorder (DVR), in België bekend als de Digibox of TV Decoder van Telenet en Proximus slaat films en programma's in principe voor eeuwig op. De capaciteit van het apparaat is wel beperkt en een gebruiker zal na verloop van tijd plaats moeten vrijmaken. Bovendien zit je opnieuw vast aan dat ene scherm met het doosje er naast.

Een dienst als Netflix ondersteunt ook offline video. Zo krijgt een gebruiker met een mobiel apparaat de vrijheid om waar dan ook van zijn films en series te genieten, ook als er geen internetsignaal beschikbaar is. Wel moet die content eerst gedownload worden. Wat een probleem is op een tablet of smartphone. Via 4G of zelfs WiFi een film of serie downloaden (in een degelijke resolutie) is vooralsnog een traag proces. Bovendien heeft het overgrote deel van mobiele apparaten niet meer 32 gigabyte beschikbaar.

YouTube TV zal geen offline video bieden maar wel de flexibiliteit van een cloud oplossing waarmee je overal met een internetsignaal op eender welk apparaat je favoriete programma's en zenders kan bekijken.

De service is aangekondigd als compatibel met iOS, Android en Windows en Google's eigen chromecast voor TV toestellen. Google richt zich met YouTube TV op zogenaamde cable cutters: jonge internetgebruikers die hun informatie en entertainment op het internet consumeren. Een abbonnement op digitale tv is voor deze groep een onnodige kost en zo wordt de kabel van digitale TV spreekwoordelijk doorgesneden.