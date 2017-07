Microsoft herstructureert en kondigt mogelijk 'duizenden' ontslagen aan

Het software- en technologiebedrijf wil zich volgens Bloomberg meer gaan concentreren op het verkopen van cloud-diensten in plaats van software via desktops. Een woordvoerder van Microsoft bevestigde aan AFP enkel dat 'het bedrijf veranderingen doorvoert om zijn klanten nog beter van dienst te zijn.' Mogelijk komt het bedrijf later deze week met meer informatie.

Volgens de gespecialiseerde website TechCrunch, die een anonieme bron citeert, staan er wereldwijd duizenden ontslagen op til.

Eind juni 2016 stelde het bedrijf 114.000 mensen tewerk. Microsoft maakt op 20 juli zijn financiële resultaten bekend.