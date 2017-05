1,3 miljoen Belgen kunnen binnenkort niet meer bellen

Dat schrijven een pak kranten. Vanaf 7 juni moet van alle telefoonkaarten bekend zijn wie ze gebruikt. De telefoonbedrijven moeten alle anonieme simkaarten tegen dan blokkeren.

De voorbije maanden hebben ze daar op alle mogelijke manieren publiciteit rond gevoerd. Toch heeft één op de drie klanten zich nog niet geregistreerd, zei minister van ­Telecom Alexander De Croo (Open Vld) aan parlementslid ­Veli Yüksel.

Die laatste vindt dat de minister uitstel zou moeten geven, maar De Croo is dat niet van plan. "Die maatregel is al lang bekend", zegt hij. Maar Yüksel wijst erop dat het probleem verder gaat dan mensen die niet meer kunnen bellen. Anonieme simkaarten blijken ook in alarminstallaties en andere domotica te zitten, en die reageren niet op de vele sms'jes van telecomoperatoren. De regering wou komaf maken met de anonieme simkaarten in de strijd tegen het terrorisme.