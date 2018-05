1,5 miljoen euro voor e-healthsoftware van Pridiktiv

Pridiktiv heeft met into.care een systeem dat patiëntgegevens in real time naar de werkvloer brengt en voor minder papierwerk moet zorgen. Het bedrijf wordt geleid door CEO Jeroen De Backer en werd mee opgericht door Thomas Van der Auwermeulen, Sam Verschueren en Bram Vandewalle..

De kapitaalronde wordt geleid door KBC Start it Fund en LRM die samen 800.000 euro investeren. De rest van het kapitaal is onder meer afkomstig van Industry Experts en Grants, die al van bij de oprichting hebben geïnvesteerd in de startup.

De bedoeling is om met het geld het into.care systeem verder te verbeteren met behulp van kunstmatige intelligentie. Daarnaast wil het bedrijf ook kijken naar markten buiten België om zijn software aan te bieden.