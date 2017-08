1 miljoen euro groeikapitaal voor Cloud Communications

Cloud Communications is het bedrijf van Mike Mol en de broers Frederik en Pieter Roelants en focust zich met een zelf ontwikkeld VoIP-platform op de zakelijke markt. Tot nu toe werkten de oprichters met eigen kapitaal en organische groei, maar het bedrijf wil dat nu versnellen met een eerste kapitaalronde.

Dat kapitaal is afkomstig van Patrick Van Roey (BAN-Vlaanderen), Nico Weymaere (ex-bestuurslid en technisch directeur bij Telenet) en Jan Geets (voormalig commercieel directeur bij Isabel). Zij zullen ook de raad van bestuur vervoegen.

"We hebben bewust gekozen om niet enkel geld op te halen, maar echt te zoeken naar mensen die ons specifiek kunnen verderhelpen. Zo is Patrick Van Roey onze groeicoach, Nico Weymaere heeft een jarenlange track record in telecom (onder meer bij Telenet, BT, Voo en Engie M2M, nvdr) en heeft Jan Geets commerciële en financiële ervaring", zegt ceo Pieter Roelants aan Data News.

Cloud Communications verandert intussen van een Bvba naar een NV. Het bedrijf telt momenteel een dertiental medewerkers maar heeft de ambitie om in eerste instantie te groeien naar dertig medewerkers.

Ook op productvlak zijn de ambities stevig. "We zetten al in op cloud mobile, maar binnenkort komen we met een mobiele oplossing in de vorm van een (zakelijke) MVNO," zegt Roelants. Die komt er eind dit jaar of begin volgend jaar aan.

Callcenters

Het bedrijf wil zich vooral onderscheiden van andere VoIP-spelers door haar eigen telecomproduct, waar veel concurrenten vooral de oplossing van grote spelers doorverkopen. Op termijn wil het hetzelfde doen voor callcenters.

"We bouwen momenteel aan onze eigen software specifiek voor callcenters. Vaak zijn dat heel statische oplossingen waar je enkel kan wat de hard- of software aanbiedt. We willen eigenlijk, net zoals ons huidig cloudproduct voor bedrijven, kijken hoe het bedrijf in kwestie werkt en dan dat zo goed mogelijk optimaliseren. We passen ons product aan aan hun manier van werken en integreren het dan met verschillende softwarepakketten die het bedrijf gebruikt zodat zij hun multichannel aanpak kunnen verwezenlijken."

De oplossing is nog wel in volle ontwikkeling. "We zijn nu in contact met een aantal callcenters rond Antwerpen om cases uit te werken. Maar we zijn nog op zoek naar bijkomende geschikte partijen om onze ambities af te toetsen met hun manier van werken," aldus een ambitieuze Pieter Roelants.