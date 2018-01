10.000 Nederlandstalige internetpiraten beetgenomen

De organisatie sloeg de handen in elkaar met een aantal filmproducenten, verdelers en cinema's om een actie op poten te zetten tegen het illegaal downloaden van content. De bedoeling was om internetpiraten middenin een film te verrassen met een wel erg persoonlijke boodschap in de ondertitels.

Betrapt

Illegaal downloaden gebeurt vaak via zogenaamde torrentwebsites. Wie een filmpje heeft binnengehaald via zo'n illegale site, gaat daarna vaak op zoek naar een Nederlandstalig ondertitelbestand. Het is daar precies waar BEA toesloeg.

De organisatie heeft de ondertitels van verschillende populaire films halverwege bewerkt, waardoor de sfeer tijdens een film plots onverwacht omsloeg. In The Hitman's Bodyguard bijvoorbeeld, kijkt acteur Samuel L. Jackson je opeens dreigend toe. In niet mis te verstane taal maakt hij je vervolgens even duidelijk dat illegaal downloaden helemaal niet mag.

Volgens BEA zijn de bewerkte ondertitels ondertussen al meer dan 10.000 keer gedownload. De organisatie stelt dat de kijker zich door een dergelijk voorval niet alleen betrapt voelt, maar dat hij ook beseft dat een illegale bron geen garantie geeft op kwaliteit.

Spoilers

De Belgian Entertainment Association was niet de eerste om dergelijke actie te lanceren. Naar aanleiding van de release van het zevende seizoen van de serie Game of Thrones, ging Media Marktop een gelijkaardige manier te werk. De elektronicaketen ging zelfs zo ver dat het internetpiraten bestookte met informatie die belangrijke gebeurtenissen in de serie verklapte.