10 strategische technologietrends voor 2017

AI & advanced machine learning

Technologie als deep learning, neurale netwerken en de verwerking van natuurlijke taal kan een katalysator worden voor meer geavanceerde it-systemen die bijna of volledig zelfstandig begrijpen, leren, voorspellen en zich aanpassen.

Intelligente apps

Denk aan virtuele persoonlijke assistentes zoals Siri. Maar ook in traditionele it-toepassingen als erp of marketingsoftware doen intelligente apps hun intrede. Tegen 2018 verwacht Gartner dat de meeste van de 200 grootste bedrijven intelligente apps hebben die het volledige potentieel van big data en analytics benutten.

Intelligente dingen

Nieuwe dingen die in drie categorieën te verdelen zijn: robots, drones en autonome voertuigen. Elk van deze deelgebieden zal verder evolueren en het huidige 'internet of things' vervoegen. We evolueren van een stand-alone scenario naar een collaboratief model.

Virtual & augmented reality

Vr kan voor trainingen en toepassingen op afstand gebruikt worden. Ar is dan weer meer geschikt voor toepassingen die een mix van de reële en virtuele wereld weergeven: een extra overlay voor de realiteit.

Digital twin

Binnen 3 tot 5 jaar zullen miljarden dingen een digitale tweelingsbroer hebben: een dynamisch softwaremodel van een fysiek object of systeem. Via die digitale tweelingsbroer kan aan levensechte simulatie gedaan worden door bijvoorbeeld ook sensordata van het object in het softwaremodel te gieten.

Blockchain

Blockchain is het indelen van transacties in sequentiële blokken volgens een gedecentraliseerd model. Dat Blockchain zoveel tractie heeft, is omdat het potentieel aanwezig is om heel wat business modellen onderuit te halen.

Conversational systems

Gaande van eenvoudige informele, bidirectionele tekst- of stemconversaties ('hoe laat is het?') tot meer ingewikkelde uitdagingen als het verzamelen van mondeling bewijsmateriaal in een moordonderzoek. Geen model meer waar mensen zich aanpassen aan de computer, maar eentje waarbij de computer 'meeluistert' en zich aanpast aan wat de mens verwacht.

Mesh app & service architecture

De nieuwe trends vereisen een onderliggende nieuwe architectuur: multichannel om zowel het gebruik van cloud, microservices en containers te laten renderen, alsook api's en events.

Digital technology platforms

De bouwstenen die essentieel zijn om écht een digitale business te draaien. Iedere organisatie zal een mix van vijf technologieplatformen nodig hebben: informatiesystemen, klantenervaring, analytics & bi, IoT en de business-ecosystemen.

Adaptive security architecture

Last but not least: security moet continu meegroeien met de nieuwe trends en dus evolueren naar een adaptief model dat voortdurende veranderingen opvangt. Zeker in IoT-security zijn er nog heel wat uitdagingen.