1000 extra laadpalen voor elektrische auto's langs Duitse autosnelwegen

Vandaag zijn er in Duitsland 50.000 elektrische auto's geregistreerd. Het land heeft de ambitie om tegen 2020 één miljoen elektrische auto's op de weg te krijgen. Daarvoor zal het energiebedrijf EnBW duizend nieuwe elektrische laadpunten installeren langs de Duitse autosnelwegen. Daarmee zal het laadnetwerk in Duitsland met 25 procent vergroten. In 2020 moeten alle laadpunten operationeel zijn.

Realistische doelstelling?

Het is nog maar de vraag of Duitsland haar ambitie kan waarmaken door amper duizend extra laadpalen te plaatsen. Ter vergelijking: ons land mikt op 60.000 elektrische wagens tegen 2020, maar zal daarvoor wel 2.500 extra laadpalen plaatsen.

Volgens een onderzoek van het economisch bureau van ING zijn er drie redenen waarom mensen nog geen elektrische auto te kopen: grenzen aan de laadinfrastructuur (20% van de consumenten), een te krappe actieradius (28%) en de hoge prijs van elektrische auto's (40%).

De laatste twee problemen zullen dankzij de steeds goedkoper en kleiner wordende batterijen verdwijnen. Bovendien geeft de Duitse overheid sinds vorig jaar ook een subsidie van 4000 euro op de aankoop van een elektrische auto, net als ons land. Het tekort aan oplaadstations langs de Duitse autobahn blijft echter een probleem. Volgens EnBW is de doelstelling van de overheid mogelijk als het tekort aan oplaadstations niet langer een obstakel is.