150 miljoen MyFitnessPal-accounts gehackt

MyFitnessPal is een van de populairste apps voor iedereen die een fitness- of dieetschema wil bijhouden. De app laat gebruikers toe om activiteiten en maaltijden te registreren en zo calorie-inname en -verbranding bij te houden.

Under Armour, een investeringsbedrijf dat MyFitnessPal in 2015 overnam, liet donderdag weten dat er 'enkel' gebruikersnamen, e-mailadressen en wachtwoorden van de fitnessapp zijn gestolen. Persoonlijke informatie en bankkaartdata zijn volgens het bedrijf nog steeds veilig. Alhoewel er dus geen financiële data werd gestolen, kan het belang van de gestolen gegevens niet onderschat worden.

Het bedrijf zegt ook samen te werken met de politie en verschillende databeveiligingsbedrijven om de problemen op te lossen. Over hoe de hackers precies aan de gebruikersdata geraakten, wil Under Armour tot nu toe nog niets kwijt. 'We zullen nog steeds verdachte activiteit in de gaten houden en gaan uiteraard ook de beveiliging van onze gebruikers hun data fors opdrijven', klinkt het.

Gebruikers van de app werden op donderdag, vier dagen na de eigenlijke hack, op de hoogte gebracht en werden aangemaand hun wachtwoorden onmiddellijk te veranderen. Wie nu nog probeert in te loggen via de app of website zal doorgestuurd worden naar een pagina om je paswoord te wijzigen.

Volgens SecurityScorecard, een bedrijf voor cybersecurity, gaat het hier om een van de grootste hacks ooit op basis van aantal gestolen gegevens. Enkel de diefstal van 3 miljard Yahoo-accounts en 412 miljoen FriendFinder-accounts waren groter.