17.000 bejaarden lopen steun mis door problemen met Cúram Software

De software die de FOD Sociale Zekerheid gebruikt, heet Cúram en wordt onderhouden door consultancybedrijf Capgemini. Cúram werd ontwikkeld door het gelijknamige Ierse bedrijf en in 2011 overgenomen door IBM. Intussen is Cúram (Iers voor zorg en bescherming) uitgegroeid tot een wereldwijd veelgebruikt systeem voor gegevensuitwisseling in de zorg en sociale zekerheid. Toch rapporteerden verschillende buitenlandse overheidsdiensten al serieuze problemen met de software, zoals gebrekkige of dubbele uitbetalingen.

De problemen die de FOD Sociale Zekerheid met Cúram ondervindt, zijn gelijkaardig. "Maar de omvang van de problemen is hier minder groot", zegt André Gubbels, directeur van de FOD Sociale zekerheid. "Bovendien zijn ze niet enkel te wijten aan de software zelf, maar aan een combinatie van factoren." Op 1 januari werd de bevoegdheid voor het uitbetalen van de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden immers overgeheveld naar Vlaams niveau. "En de gegevensmigratie naar de gemeenschappen is verkeerd gelopen", legt Gubbels uit. "Door een aantal kinderziektes in de software werden de gegevens foutief overgedragen. Daardoor moeten de gegevens van de aanvragen van vóór 1 januari opnieuw manueel ingeladen geworden. Bovendien heeft onze dienst na een aantal besparingensrondes een schrijnend tekort aan personeel. Maar we doen ons best om de opgelopen achterstand zo snel mogelijk in te halen."