173 banen weg bij muziekdienst SoundCloud

Muziekdienst SoundCloud gaat ruim veertig procent van de eigen werknemers ontslaan. In totaal verdwijnen 173 banen, dat maakte het bedrijf zelf bekend. De kantoren in San Francisco en Londen gaan dicht, het hoofdkantoor in Berlijn en het kantoor in New York blijven.