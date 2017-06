2.000 jobs op de helling na overname Yahoo

Amerikaanse telecomreus Verizon Communications is de overname van Yahoo al maanden aan het voorbereiden. De deal, die 4,48 miljard dollar zou kosten, is nu bijna rond. En wanneer het volgende week zo ver is, zou er meteen stevig op personeel bespaard worden. Dat meldt een bron aan persagentschap Reuters. Verizon zou van plan zijn 2.000 jobs te schrappen, vooral bij Yahoo en AOL, het internetbedrijf dat Verizon in 2015 aankocht. Het gaat om zo'n 15 procent van de 14.000 werknemers bij AOL en Yahoo.

Echt onverwacht komt dat nieuws niet. De overname van Yahoo heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het internetbedrijf lijdt al jaren onder concurrentie van een veel sterker Google en Microsoft. Daar komt bij dat het bedrijf de voorbije jaren geplaagd werd door verschillende securityschandalen, waaronder een van de grootste lekken van gebruiksgegevens ooit. Als gevolg daarvan is de overnameprijs die Verizon bood al enkele keren gedaald. Volgende week zou de verkoop helemaal rond moeten zijn. Verwacht wordt dat Verizon de zoekmachine, e-mail en messengertechnologie van Yahoo zal combineren met de functies die het al van AOL heeft. Het telecombedrijf zou vooral brood zien in mobiele video en advertenties op de gekochte platformen. De nieuwe samenwerking krijgt ook een nieuwe naam: Oath. Daarmee komt meteen een einde aan de geschiedenis van Yahoo, een webgigant die in het nog niet zo verre verleden nog een geschatte waarde had van 100 miljard dollar.