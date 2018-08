21 projecten rond 'City of Things' goedgekeurd

Het internet of things houdt in dat apparaten via sensoren worden verbonden met het internet. Dat biedt mogelijkheden om het leven aangenamer te maken. Voorbeelden zijn slim parkeren, efficiënt energieverbruik of het meten van de luchtkwaliteit.

Vorig jaar bouwden Vlaanderen, onderzoekscentrum imec en de stad Antwerpen samen City of Things uit, waarbij in Antwerpen de technologie door gebruikers in de praktijk wordt getest en aan een open digitaal platform wordt gewerkt.

Minister Muyters lanceerde in oktober een projectoproep om het project naar de rest van Vlaanderen door te trekken. Toen was er nog sprake van 4 miljoen euro. Uiteindelijk werden er 28 projecten ingediend, die samen aanspraak maakten op 4.5 miljoen euro. "Daarop gebeurde een selectieprocedure in twee fasen. Projecten die sterke gelijkenissen vertoonden, werden aangespoord om samen te werken en samen in te dienen. Zo bleven er 21 concrete projecten over, goed voor een totale subsidie van 3.5 miljoen euro", verduidelijkt het kabinet van minister Muyters. "Wat er zal gebeuren met het half miljoen euro dat nog overblijft van de geplande 4 miljoen euro, moet nog bekeken worden."

De projecten gaan van geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden in Mechelen tot een oplossing om de kwaliteit van het wegdek te inspecteren in Lubbeek. De volledige lijst en hun afzonderlijk subsidiebedrag is hier te downloaden.