22 Amerikaanse staten kloppen op tafel over netneutraliteit

Concreet vragen ze om de regels rond netneutraliteit die Obama in 2015 in het leven riep, weer terug te zetten. Die werden eind vorig jaar geschrapt door de telecomwaakhond FCC waardoor operatoren zelf mogen beslissen om diensten te vertragen of discrimineren.

De klacht luidt dat de nieuwe regels, die discriminatie van internetverkeer toelaten, schadelijk zijn voor consumenten. Tegelijk zeggen de staten dat de FCC geen 'betekenisvolle verdediging heeft geboden van de beslissing om de beloftes uit de sector aan te nemen zonder dat konden afgedwongen worden.' Of anders gezegd: internetoperatoren hebben beloofd dat de afschaffing van de regels zal leiden tot meer investeringen, maar er is geen manier om dat af te dwingen.

Daar bovenop klagen de staten dat de FCC geen geldige autoriteit heeft aangeduid om regels rond netneutraliteit op niveau van de staten en lokaal te behandelen.

Los van de zaak hebben eerder deze week ook een aantal bedrijven, waaronder Mozilla en Vimeo, een gelijkaardige zaak aangespannen om de regels rond netneutraliteit terug te krijgen.

De schrapping van de regelgeving uit 2015 heeft er intussen al voor gezorgd dat zes gouverneurs een bevel hebben uitgevaardigd om de regels in stand te houden. Drie bijkomende staten hebben intussen ook hun eigen wetgeving.

Met de zaak hopen de staten alsnog te forceren dat de FCC de oude regulering overeind laat. Of dat zal lukken is onduidelijk.